Саакашвили сообщил о планах вернуться в Грузию. Власти пообещали задержать его прямо на границе
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавляющий Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, принял решение вернуться на родину. Об этом он написал в фейсбуке. Он заявил, что планирует участвовать в парламентских выборах.
«Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране, как избежать ошибок... но Бог свидетель, я хотел всего наилучшего для своего народа… За эти семь лет [что я провел за пределами страны] не было ни одного дня, чтобы я не интересовался Грузией, и я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали, до сих пор существует и работает. Но в то же время, когда я слышу грузинские новости, я понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и мы можем сделать это вместе! Я возвращаюсь!» — написал Саакашвили.
Он также заявил, что «активно включился в избирательную кампанию», связанную с парламентскими выборами в Грузии, которые пройдут в октябре.
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в эфире местного Первого канала заявила, что власти страны рады решению бывшего президента вернуться на родину и задержат его еще при пересечении границы. Ее слова передает РИА Новости.
«Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров», — сказала она.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. На родине в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них экс-президента заочно приговорили к тюремным срокам.
В частности, его обвиняют в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и в изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили, а также в растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебными полномочиями по делу об убийстве сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Еще по ряду уголовных дел он проходит свидетелем.
В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство. В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский назначил его главой Исполнительного комитета Национального совета реформ. Из-за этого Грузия отозвала своего посла из Киева.
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