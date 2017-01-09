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Бывший премьер Украины допустил создание правительства в изгнании

Бывший премьер Украины допустил создание правительства в изгнании

Новости
13:19, 9 января
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что создание правительства в изгнании «вполне реально». Об этом он заявил в интервью газете «Известия». 

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По словам Азарова, правительство в изгнании может быть создано «Комитетом спасения Украины», который он возглавляет, при необходимых условиях на Украине. «Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть на самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — сказал он.

Азаров рассказал, что «Комитет спасения Украины» планирует обратиться в международные суды в связи с решением Дорогомиловского суда Москвы, который признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

Правительством в изгнании называют политическую группу, которая провозглашает себя легитимной властью, но реальной власти не имеет. Правительство в изгнании действует за рубежом с расчетом вернуться в свою страну и снова взять власть. 

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