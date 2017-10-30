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Екатерина Гордон объявила о планах участвовать в президентских выборах

30 октября, 10:55
18 294 0

Российская теле- и радиоведущая Екатерина Гордон рассказала о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Об этом сообщается на ее сайте gordonzabab.ru.

Телеведущая позиционирует себя как кандидат, выступающий за права женщин и детей. «Права женщин и детей — зеркало российской реальности», — говорится на ее сайте. По мнению Гордон, Россия — страна матерей-одиночек, на которых «всем плевать». 

«Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», — подчеркнула Гордон. 

Екатерине Гордон 37 лет, она является учредителем юридической компании «Гордон и сыновья». Журналистка отметчает, что она на практике знает, как работает судебная система, как женщины «тянут детей, а мужчины уходят от ответственности». Она подчеркивает, что в ее позиции «нет ничего мужененавистнического, просто, по статистике, дети чаще остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены». 

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Она подчеркнула, что не является «представителем гламура и не родилась с серебряной ложкой во рту», а выросла в простой семье. 

18 октября о намерении участвовать в президентских выборах объявила телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидат «против всех».В предвыборном штабе Собчак рассказали, что она рассматривает три варианта участия в выборах: от партии ПАРНАС, «Гражданской инициативы» или самовыдвижение.

В декабре 2016 года о планах баллотироваться в президенты объявил политик Алексей Навальный. О своих намерениях поучаствовать в президентской гонке также говорили лидер ЛПДР Владимир Жириновский, глава «Справедливой России» Сергей Миронов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

Видео: YouTube / Екатерина Гордон

Фото на превью: Facebook / Катя Гордон

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