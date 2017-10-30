Киселев обвинил «Эхо» в создании «атмосферы ненависти»

В эфире своей программы он заявил, что «псевдолиберальная тусовка... почем зря травила телевизионные госканалы, а за ними и Кремль — за создание некой „атмосферы ненависти“ в стране, при которой и журналистов режут». Киселев отмечает, что «Эхо» «стало валить с больной головы на здоровую», обвиняя «всех вокруг, кроме себя», в создании «атмосферы ненависти». По мнению ведущего, «именно внутри этой „эховской“ тусовки и разлита атмосфера ненависти, непримиримости», а «личные оскорбления и угрозы — просто норма».

«Если мы здесь предпочитаем вести политическую дискуссию, приводя аргументы, то „непримиримые“ с наслаждением клянут „киселёвых-соловьёвых“, то есть лично Путина все обожают приложить, Пескова, мол, не государство у нас под названием „Россия“, а режим — путинский режим. И, мол, не Россию они ненавидят, а вот этот самый путинский режим. И когда они атмосферу вот такой ненависти сгущают, то трогать их не моги», — сказал Киселев. «Когда же на „Эхе“ наивно спрашивают, какова альтернатива, ответ прост: вы сами не создавайте в своей среде и вокруг себя атмосферу ненависти», — заключил он.

Ранее телеведущий, комментируя требования главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова допросить журналистов ВГТРК по делу о нападении на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр, посоветовал ему обратиться к психиатру. 27 октября Венедиктов в эфире Дождя заявил, что расценивает действия сотрудников ВГТРК как подстрекательство. «Это не мнение, это не оценка, а конкретное вранье и искажение фактов», — отметил Венедиктов, говоря о материале от 11 октября, в котором говорилось, что сотрудники «Эха» занимаются «антигосударственной деятельностью» как «иностранные агенты».

На Фельгенгауэр 23 октября с ножом напал гражданин Израиля Борис Гриц, заявивший, что общался с журналисткой при помощи телепатии. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).