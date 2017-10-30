Прямой эфир
57,92
67,28
60,12
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

Киселев обвинил «Эхо» в создании «атмосферы ненависти»

30 октября, 08:21
3 869 0

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселев призвал радиостанцию «Эхо Москвы» не создавать «вокруг себя атмосферу ненависти».

В эфире своей программы он заявил, что «псевдолиберальная тусовка... почем зря травила телевизионные госканалы, а за ними и Кремль — за создание некой „атмосферы ненависти“ в стране, при которой и журналистов режут». Киселев отмечает, что «Эхо» «стало валить с больной головы на здоровую», обвиняя «всех вокруг, кроме себя», в создании «атмосферы ненависти». По мнению ведущего, «именно внутри этой „эховской“ тусовки и разлита атмосфера ненависти, непримиримости», а «личные оскорбления и угрозы — просто норма».

«Если мы здесь предпочитаем вести политическую дискуссию, приводя аргументы, то „непримиримые“ с наслаждением клянут „киселёвых-соловьёвых“, то есть лично Путина все обожают приложить, Пескова, мол, не государство у нас под названием „Россия“, а режим — путинский режим. И, мол, не Россию они ненавидят, а вот этот самый путинский режим. И когда они атмосферу вот такой ненависти сгущают, то трогать их не моги», — сказал Киселев. «Когда же на „Эхе“ наивно спрашивают, какова альтернатива, ответ прост: вы сами не создавайте в своей среде и вокруг себя атмосферу ненависти», — заключил он.

Говорите с Юлией Таратутой
«Сюжет длился 6 минут 19 секунд, и там 17 раз они соврали»: Венедиктов о подстрекательстве в сюжете «Вестей» и эвакуации Ксении Лариной из страны
27 октября
5 537

Ранее телеведущий, комментируя требования главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова допросить журналистов ВГТРК по делу о нападении на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр, посоветовал ему обратиться к психиатру. 27 октября Венедиктов в эфире Дождя заявил, что расценивает действия сотрудников ВГТРК как подстрекательство. «Это не мнение, это не оценка, а конкретное вранье и искажение фактов», — отметил Венедиктов, говоря о материале от 11 октября, в котором говорилось, что сотрудники «Эха» занимаются «антигосударственной деятельностью» как «иностранные агенты».

На Фельгенгауэр 23 октября с ножом напал гражданин Израиля Борис Гриц, заявивший, что общался с журналисткой при помощи телепатии. Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

Говорите с Юлией Таратутой
«Псих, но на генерал-губернатора не орет»: Венедиктов о том, можно ли считать напавшего на Фельгенгауэр сумасшедшим
27 октября
5 494

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Также по теме
Здесь и сейчас

«Они занимаются подменой понятий каждый день 24 часа в сутки»: замглавреда «Эха Москвы» ответил на обвинения Киселева
Сегодня 16653
Здесь и сейчас. Вечернее шоу

«Переход Малахова на „Второй канал“ — это как покупка „Башнефти“ „Роснефтью“»: колонка Павла Лобкова
21 августа 18159
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2