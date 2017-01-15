СМИ сообщили о возможной причине крушения A320 EgyptAir

Причиной крушения самолета А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявшего рейс в Каир в мае 2016 года, могли стать находившиеся в кабине пилота электронные устройства. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на материалы следствия.

По информации издания, один из пилотов оставил свои iPhone 6S и iPad mini 4 на приборной панели в кабине. Следователи не исключают, что устройства, работающие на литиевых аккумуляторах, могли перегреться, что стало причиной пожара на борту.

О нахождении электронных устройств на приборной панели стало известно после изучения записей камер видеонаблюдения аэропорта, которые были сделаны, пока самолет еще находился на стоянке. Эти предметы были сложены в углу кабины пилотов, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках.

В связи с этим следствие предполагает наличие непрямой связи между нахождением устройств на приборной панели и повреждениями в кабине.

Самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, который летел из Парижа в Каир, пропал над Средиземным морем 19 мая, примерно за полчаса до планируемого прилета. Позже его обломки были найдены в районе греческого острова Карпатос. Погибли все 66 человек, которые находились на борту. Большинство из них — 40 человек — были гражданами Египта, еще 15 человек — Франции.

В июле следственная группа Египта сообщила, что самолет загорелся во время полета. Эту информацию получили после расшифровки «черных ящиков» и анализа состояния обломков лайнера. По данным бортовых самописцев, незадолго до катастрофы члены экипажа были спокойны, ничего не указывало на скорое происшествие. Однако перед моментом исчезновения один из пилотов сообщил, что на борту произошло возгорание. Рядом с кабиной пилотов образовался густой дым. Следователи отметили, что найденные обломки передней части самолеты были почерневшими, что может говорить о высокой температуре при пожаре.

Египет и Франция рассматривают все версии крушения самолета, в том числе теракт и техническую неисправность.

В сентябре сообщалось, что французские эксперты, которые занимаются расследованием падения самолета, нашли следы взрывчатки на его обломках.