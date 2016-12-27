Глава Минтранса назвал вероятные сроки возобновления авиасообщения с Египтом

Аивасообщение России с Египтом может «весьма вероятно» возобновиться в январе 2017 года. Об этом заявили глава Минтранса Макисм Соколов, передает ТАСС .

«Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром», — сказал Соколов. По его словам, Минтранс и Египет согласовали предложенный Россией проект договоренности по безопасности в аэропортах. Тем не менее официальная нота о согласовании документа еще не была получена российской стороной.

Соколов отметил, что российские власти примут решение по возобновлению полетов будет приниматься на основании заключений экспертов. «Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме», — уточнил министр.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца прошлого года. Воздушное сообщение между странами прервалось в ноябре 2015 года после теракта на борту российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

За последний год российские комиссии неоднократно проверяли египетские аэропорты. Российские власти заявляли, что сообщение между странами возобновится только тогда, когда Москва полностью убедится в безопасности таких перевозок для россиян.

В конце ноября в Минтрасе заявили, что авиавласти Египта значительно продвинулись в выполнении российских требований. При этом тогда же в интервью Дождю Максим Соколов заявил, что перед предложением о перезапуске авиасообщения потребуется еще одна инспекция. По его словам, Москва готова организовать ее в короткие сроки.