Егор Жуков рассказал об отчислении из магистратуры ВШЭ через полтора часа после зачисления

Фигурант «московского дела» Егор Жуков заявил, что его отчислили из магистратуры Высшей школы экономики (ВШЭ) «по указке сверху». Об этом он рассказал на YouTube-канале «Команда Жукова».

Он рассказал, что его зачислили в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль «Искусство кино: режиссура и драматургия». Он оплатил обучение, после чего «начались выкрутасы».

«27 августа, в 19:27 мне на почту приходит письмо. В нем сообщается, что договор со мной заключили. Но уже в 20:49, то есть примерно через полтора часа, мне приходит другое письмо. В нем сообщается, что договор со мной расторгнут», — рассказал Жуков.

По его словам, на условиях анонимности ему написала сотрудница приемной комиссии НИУ ВЭШ, которая рассказала, что от договора «избавились по указке сверху». Согласно другому источнику активиста, руководство вуза «было неприятно удивлено», что Жуков поступает в вуз, поэтому «в спешке было принято решение расторгнуть договор».

28 августа ВШЭ действительно закрыла профиль «Искусство кино: режиссура и драматургия». На сайте вуза это объясняется тем, что «творческая команда преподавателей, на которую мы рассчитывали как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна по независящим от университета обстоятельствам».

Обновление в 20:11. Позже на сайте ВШЭ появился комментарий руководителя Школы дизайна Арсения Мещерякова. По его словам, заявление Жукова об исключении из вуза не соответствует действительности.

«После расформирования специализации, на которую на коммерческой основе поступал Жуков, ему, как и другим девяти абитуриентам, прошедшим отбор, было предложено перейти на другие специализации. Жуков отказался от предложения Школы дизайна и предпочел забрать документы. Я лично проводил с ним эту беседу», — заявил Мещеряков.