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На берег немецкого острова вынесло тысячи яиц с игрушками
На немецкий остров Лангеог в Северном море вынесло тысячи пластиковых яиц с игрушками, передает Associated Press. Предположительно, они находились в контейнере, которое во время шторма потеряло грузовое судно на пути в город Бремерхафен.
В обнаруженных на берегу яйцах находятся инструкции на кириллическом алфавите, отмечает AP.
Из опасений, что пластиковые игрушки могут навредить дикой природы, на побережье был организован сбор яиц. К нему привлекли детей из местного детского сада.
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