Эдварду Сноудену на два года продлили вид на жительство в России

Бывшему подрядчику Агентства национальной безопасности США, раскрывшему информацию о масштабах слежки американских спецслужб, на два года продлили вид на жительство в России. Об этом заявил а официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в фейсбуке.

Этот комментарий она сделала в ответ на предложение бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла экстрадировать Сноудена в США в качестве «подарка» избранному президенту Дональду Трампу.

«Не так давно именно этот самый Морелл призвал убивать русских в Сирии. Самое смешное, что бывший зам главы ЦРУ!!! не знает, что Сноудену только что продлён срок вида на жительство в России ещё на пару лет», — написала Захарова.

«А если серьёзно, то суть того, что предлагает ЦРУшник, это идеология предательства. Вы проговорись, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для Вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл», — добавила Захарова.

В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. В сентябре он просил президента Барака Обамы о помиловании.

Сноуден не исключал возможности экстрадиции в США после избрания президентом Дональда Трампа. Тот ранее называл бывшего сотрудника АНБ предателем.

Сноуден попросил убежище в России в 2013 году после того, как рассказал о методах слежки американских спецслужб и прослушке ими переговоров зарубежных лидеров. В 2014 году он получил вид на жительство в России.