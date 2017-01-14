Прямой эфир
59,68
63,47
55,59
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
SpaceX впервые после аварии запустила ракету Falcon 9
Глава МИД Турции сообщил о приглашении США на переговоры по Сирии в Астане
Трамп рассказал о признании разведкой США «компромата» на него «фальшивкой»
Фийон утвержден кандидатом в президенты от правоцентристов во Франции

Умер солист Мариинского театра Эдуард Цанга

Новости
23:00, 14 января
293
0
Поделиться

В возрасте 37 лет скончался солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга, сообщается на сайте театра.

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 14 января на 38-м году жизни скоропостижно скончался солист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист республики Коми, бас-баритон Эдуард Николаевич Цанга», — говорится в сообщении.

Эдуард Цанга — лауреат и дипломант музыкальных конкурсов, в числе которых Международный конкурс Пласидо Доминго «Опералия» и Международный конкурс Елены Образцовой. Цанга получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

В 2000 году он был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой, а в 2008 году вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2