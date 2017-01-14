Умер солист Мариинского театра Эдуард Цанга

В возрасте 37 лет скончался солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга, сообщается на сайте театра.

«Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 14 января на 38-м году жизни скоропостижно скончался солист оперной труппы Мариинского театра, заслуженный артист республики Коми, бас-баритон Эдуард Николаевич Цанга», — говорится в сообщении.

Эдуард Цанга — лауреат и дипломант музыкальных конкурсов, в числе которых Международный конкурс Пласидо Доминго «Опералия» и Международный конкурс Елены Образцовой. Цанга получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

В 2000 году он был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой, а в 2008 году вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.