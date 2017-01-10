Кремль прокомментировал предложение изымать у должников единственное жилье

«Это одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке — и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Безусловно, предстоит еще собрать мнения многих ведомств, сторон по этому вопросу. Поэтому пока говорить, что в Кремле есть какая-то позиция, преждевременно», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что Минюст разработал законопроект, позволяющий изымать у должников единственное жилье, если оно превышает двукратный размер законодательных норм по метражу на человека. На данный момент соответствующие поправки в закон проходят этап общественных обсуждений.

Ведомство пояснило, что изъятие единственного жилья в счет погашения долга коснется только тех, чьи жилищные условия «явно превышают уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище».

Сейчас в Гражданском кодексе предусмотрено, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на единственное жилье должника и его семьи. Исключением являются ипотечные дома и квартиры.