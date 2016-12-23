Суд отклонил иск к «Эху Москвы» из-за «очернения памяти» первого главы КГБ

Пресненский суд Москвы отказал внучке первого главы КГБ Ивана Серова Вере и депутату шестого созыва Госдумы Александру Хинштейну в подаче иска к «Эху Москвы» из-за «очернения памяти» первого руководителя Комитета государственной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Истцы также подавали иск к историку Борису Соколову. Они требовали от него 1,5 миллиона рублей и 2 миллиона рублей от «Эха Москвы» в качестве компенсации за «очернение памяти» генерала Ивана Серова.

Сторона защиты настаивала на том, что истцы подали в суд на оценочное суждение, за которое нельзя привлечь к ответственности. Историк Соколов при этом добавил, что предмет подачи иска — мемуары, в которых могут быть ошибки и неточности.

Поводом для подачи иска от внучки генерала Серова и депутата шестого созыва Госдумы стала программа «Дилетанты», которая вышла в эфир «Эха Москвы» 14 июля. Ведущие Виталий Дымарский и историк Борис Соколов обсуждали книгу «Иван Серов. Записки из чемодана». Во время эфира Соколов выразил сомнение в «аутентичности» этой книги, а также предположил, что указанные в книги записи могут «к Серову не иметь отношения».

Во время заседания Пресненского суда заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бутман заявил, что пригласил Александра Хинштейна, подавшего иск к радиостанции, в качестве гостя в программу «Дилетанты». По словам Бутмана, бывший депутат ответил «принципиальным согласием».