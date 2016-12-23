Прямой эфир
61,12
63,87
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Интерфакс» узнал о переводе Лужкова из реанимации в обычную палату
Следователи узнали о планах ИГ устроить теракты в Великобритании
Русский ПЕН-центр попросил Путина помиловать Олега Сенцова
В Тунисе задержали племянника подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Суд отклонил иск к «Эху Москвы» из-за «очернения памяти» первого главы КГБ

Новости
18:35, 23 декабря
1 063
0
Поделиться

Пресненский суд Москвы отказал внучке первого главы КГБ Ивана Серова Вере и депутату шестого созыва Госдумы Александру Хинштейну в подаче иска к «Эху Москвы» из-за «очернения памяти» первого руководителя Комитета государственной безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Истцы также подавали иск к историку Борису Соколову. Они требовали от него 1,5 миллиона рублей и 2 миллиона рублей от «Эха Москвы» в качестве компенсации за «очернение памяти» генерала Ивана Серова.

Сторона защиты настаивала на том, что истцы подали в суд на оценочное суждение, за которое нельзя привлечь к ответственности. Историк Соколов при этом добавил, что предмет подачи иска — мемуары, в которых могут быть ошибки и неточности.

Поводом для подачи иска от внучки генерала Серова и депутата шестого созыва Госдумы стала программа «Дилетанты», которая вышла в эфир «Эха Москвы» 14 июля. Ведущие Виталий Дымарский и историк Борис Соколов обсуждали книгу «Иван Серов. Записки из чемодана». Во время эфира Соколов выразил сомнение в «аутентичности» этой книги, а также предположил, что указанные в книги записи могут «к Серову не иметь отношения». 

Во время заседания Пресненского суда заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бутман заявил, что пригласил Александра Хинштейна, подавшего иск к радиостанции, в качестве гостя в программу «Дилетанты». По словам Бутмана, бывший депутат ответил «принципиальным согласием».

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2