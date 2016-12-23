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В Краснодаре активисту дали 15 суток за акцию с крестом на бюсте Дзержинского

В Краснодаре активисту дали 15 суток за акцию с крестом на бюсте Дзержинского

Новости
13:10, 23 декабря
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Ленинский районный суд Краснодара приговорил активиста Алексея Кнедляковского к 15 суткам ареста за мелкое хулиганство, об этом сообщил Дождю адвокат Александр Попков. Поводом для дела в отношении Кнедляковского стала его акция, во время которой он разместил деревянный крест на памятнике Феликсу Дзержинскому.

Акция прошла в день ФСБ, 20 декабря. При этом, по словам Попкова, «суд не просматривал доказательства и видео, фактически ничего не выяснял». Кнедляковский свою вину не признал. Также Попков добавил, что приговор будет обжалован.

О задержании Кнедляковского стало известно накануне. Его задержали по подозрению в причастности к установке креста на бюсте Дзержинского. При этом о проведнии акции Кнедляковский написал сам на своей странице в фейсбуке. На нее обратили внимание краснодарские онлайн-СМИ, однако позднее удалили публикации.

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