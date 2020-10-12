Двух белорусских бизнесменов отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Из СИЗО КГБ в Беларуси отпустили члена инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского и директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича. Об этом сообщает Tut.by.

Фото: «Пул первого»

Бизнесменов отпустили под домашний арест. Им изменили меру пресечения на следующий день после встречи с президентом Александром Лукашенко.

Воскресенский рассказал, что ему поручили подготовить предложения по поправкам к Конституции Беларуси и составить подходы по освобождению граждан, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Как отмечает Tut.by, за последние семь дней Воскресенский дважды появлялся в эфире государственного телеканала ОНТ. Его жена предположила, что на него оказали давление.

В свою очередь Рабцевич после выхода из СИЗО дал комментарий телеканалу «Беларусь 1». Он сообщил о планах продолжить заниматься бизнесом, отметив, что в Беларуси для этого «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».

10 октября Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с задержанными белорусскими оппозиционерами. Всего на встрече присутствовали 11 человек, в том числе Виктор и Эдуард Бабарико, политтехнолог Виталий Шкляров, члены президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова и Максим Знак, бизнесмен Александр Василевич.