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Новости

Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково»

18 мая, 19:11
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Аркадий Дворкович, занимавший пост вице-премьера, стал сопредседателем фонда «Сколково», которым также руководит бизнесмен Виктор Вексельберг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение фонда.

Вексельберг отметил, что рад назначению Дворковича на позицию сопредседателя, поскольку бывший вице-премьер, по его словам, хорошо знаком с проектом и понимает, какие задачи перед ним стоят.

«Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике», — подчеркнул Вексельберг.

16 мая о назначении Дворковича сопредседателем «Сколково» писал The Bell со ссылкой на источник в окружении Вексельберга и источник, близкий к бывшему вице-премьеру. 

10 мая о том, что Дворкович может возглавить «Сколково», писала газета «Ведомости». Источники издания связывали смену руководителя фонда с попаданием Вексельберга в санкционный список США.

Санкции против Вексельберга и еще нескольких российских бизнесменов Вашингтон ввел 6 апреля.

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