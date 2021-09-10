Двоих челябинских анархистов приговорили к реальным срокам за баннер «ФСБ — главный террорист»

Центральный районный суд Челябинска приговорил анархистов Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову к двум с половиной и двум годам колонии за то, что они вывесили баннер «ФСБ — главный террорист» на здании регионального управления спецслужбы. Об этом сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Цибуковского и Сафонову признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (часть 2 статьи 213 УК). Их также обвиняли в вандализме (часть 2 статьи 214 УК). Обвинение запрашивало для них по шесть лет колонии.

Чиков сообщил, что защита будет обжаловать приговор активистам.

Цибуковский и Сафонова вывесили баннер «ФСБ — главный террорист» на здании регионального управления спецслужбы в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года. Активисты объяснили, что сделали это «в знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами».

Через несколько дней силовики задержали Дмитрия Цибуковского, но вскоре его отпустили в статусе подозреваемого по делу о хулиганстве. Дело о хулиганстве дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем возобновляли снова. Цибуковский рассказывал, что в ФСБ его били и пытали электрошокером.

В апреле 2020 года силовики задержали Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову. После этого их поместили в СИЗО, но в июле 2020 года их перевели под домашний арест, а в ноябре изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Фото на превью: соцсети