Двое полицейских ранены при задержании подозреваемого в убийстве в Москве

Подозреваемый в убийстве, покончивший с собой при задержании на юго-востоке Москвы, ранил двух полицейских, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

«Утром 8 января во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан прохожий обнаружил тело мужчины, которому на вид 40-45 лет. По предварительным данным, его убил из огнестрельного оружия 26-летний мужчина, который скрылся с места происшествия», — говорится в заявлении ведомства.

При задержании подозреваемый несколько раз выстрелил в сотрудников вневедомственной охраны из охотничьего ружья, после чего покончил жизнь самоубийством. Полицейские с ранениями госпитализированы. Ранее в МВД сообщали, что никто из сотрудников правоохраничельных органов не пострадал.

По данным источников ТАСС, стрелок и мужчина, на которого он напал, жили в одном доме на улице Васильцовский Стан. Стрелявший мог стоять на учете у психиатра.

Причина убийства неизвестна, ее выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».