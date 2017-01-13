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Двигатель третьей ступени ракеты «Союз-У» заменят из-за аварии «Прогресса»

Новости
07:37, 13 января
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Двигатель третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У» будет заменен в результате изучения причин аварии космического корабля «Прогресс» в декабре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

В феврале ракета должна вывести на орбиту корабль «Прогресс МС-05».

Третью ступень ракеты-носителя доставят на завод-изготовитель в Самару и там произведут замену двигателя, рассказал источник агентства. По его словам, это решение принято по результатам расследования крушения предыдущего «Прогресса» в декабре.

Корабль с ракетой-носителем «Союз-У» был запущен с Байконура первого декабря. Связь с ним потеряли на 382-й секунде полета.

Седьмого декабря Центр управления полетами сообщил, что авария произошла из-за аварийного отключения двигателей третьей ступени ракеты-носителя, однако затем опроверг эту информацию, назвав ее публикацию «технической ошибкой».

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме сообщил, что авария могла произойти в результате нештатного отделения третьей ступени ракеты — ее двигатель не отключился, а продолжил работать и ударился о корабль и повредил его.

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