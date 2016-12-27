Со дна Черного моря начали поднимать еще два черных ящика Ту-154

На месте крушения Ту-154 под Сочи найдены еще два черных ящика, участники поисковой операции извлекают их из-под воды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, состояние бортовых самописцев приемлемое, они подлежат расшифровке.

Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов, отметил источник.

Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца самолета. Он уже передан на расшифровку в один из НИИ Минобороны в Москве.

Самолет Ту-154 Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря. Это произошло через несколько минут после вылета из Сочи в Сирию. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды». Все они погибли.