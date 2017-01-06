Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах «в любое время»

Президент Родриго Дутерте заявил, что российские суда могут заходить в филиппинские порты «в любое время». Об этом он сказал, посетив один из двух российских кораблей, которые зашли в Манилу на четыре дня.

«Мы приветствуем наших российских друзей. В любое время вы можете швартоваться здесь, для учений, пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника для защиты», — цитирует президента Reuters.

Как отмечает агентство, заявление Дутерте прозвучало через день после слов посла России о готовности Москвы поставить Филиппинам оружие.