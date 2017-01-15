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Семь человек погибли в ДТП в Саратовской области

Новости
09:10, 15 января
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В результате аварии в Петровском районе Саратовской области погибли семь человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МВД региона Дмитрия Рассказова.

По его словам, ДТП произошло в 01:30 по местному времени на 550 километре автодороги Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумувка. Водитель автомобиля Volvo с полуприцепом не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota.

Водитель и шесть пассажиров Toyota скончались на месте, сообщили в полиции.

В свою очередь в пресс-службе киргизского министерства чрезвычайных ситуаций заявили, что среди погибших в аварии пять граждан Киргизии. Личности погибших уточняются.

Управление Следственного комитета по Саратовской области проводит доследственную проверку по факту гибели семи человек в ДТП.

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