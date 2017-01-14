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Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Карелии

Новости
16:41, 14 января
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На федеральной трассе в Лахденпохском районе Карелии попал в аварию экскурсионный автобус. В результате ДТП погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла около 13:00 мск на 236 километре автодороги «Сортавала». Водитель заказного экскурсионного автобуса, который двигался по маршруту Санкт-Петербурге — Рускеала, не справился с управлением на извилистой дороге. По данным РИА Новости, автобус съехал в кювет и перевернулся.

В ГИБДД сообщили, что в аварии погибла женщина, пассажир автобуса, еще двое человек госпитализированы.

В момент аварии в автобусе находились 34 пассажира.

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