Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Карелии

На федеральной трассе в Лахденпохском районе Карелии попал в аварию экскурсионный автобус. В результате ДТП погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла около 13:00 мск на 236 километре автодороги «Сортавала». Водитель заказного экскурсионного автобуса, который двигался по маршруту Санкт-Петербурге — Рускеала, не справился с управлением на извилистой дороге. По данным РИА Новости, автобус съехал в кювет и перевернулся.

В ГИБДД сообщили, что в аварии погибла женщина, пассажир автобуса, еще двое человек госпитализированы.

В момент аварии в автобусе находились 34 пассажира.