«Друг познается в беде». Главные заявления Путина и Лукашенко по итогам переговоров

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи закончились, встреча транслировалась на НТВ. В основном президенты говорили о сотрудничестве по экономическим вопросам и в рамках международных договоров, но затронули и политическую ситуацию в Беларуси.

Путин подчеркнул, что считает Беларусь ближайшим союзником, и Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая по ОДКБ и Союзному государству. Он сообщил, что Беларусь первой получит российскую вакцину от COVID-19. Также лидеры договорились о кредите на 1,5 миллиарда долларов.

Российский президент также заявил, что белорусы сами, без подсказок извне, должны разобраться в ситуации в стране. Путин также посчитал предложение Лукашенко внести поправки в белорусскую Конституцию «логичным и своевременным».

Лукашенко поблагодарил российского президента за поддержку после выборов: «Друг познается в беде». Он сказал, что пока протестующие «не перешли красных линий», однако белорусское руководство извлечет уроки из сложившейся ситуации. «Эти события показали, что нам надо сотрудничать со старшим братом по всем вопросам», — сказал президент.

Он также напомнил, что страны НАТО проводили военные учения у границы Беларуси во время протестов. Лукашенко предложил спланировать совместные учения с Россией «на годы вперед» и «не оглядываться на то, что нам скажут». «Нам нужно не допустить ошибок Великой Отечественной войны», — сказал президент, напоминая, что во время войны немецкая армия «гнала [белорусов] до Смоленска». Путин согласился, что такой план учений нужен.

Это первая личная встреча Путина и Лукашенко после президентских выборов в Беларуси 9 августа. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который занимает президентский пост 26 лет. После этого по всей стране больше месяца проходят акции протеста и забастовки. Воскресные марши в Минске собирают по несколько сотен тысяч человек. Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле писал, что Путин ошеломлен масштабом протестов, но не верит, что Лукашенко смогут свергнуть с помощью уличных акций.

Фото на превью: пресс-служба Кремля