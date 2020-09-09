Дональд Туск предложил выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира

Лидер Европейской народной партии Дональд Туск предложил Европейскому парламенту выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Никто из нас не знает, как и когда закончится их [белорусского народа] борьба за свободу, но все мы знаем, кто прав. Я считаю, это будет сильным жестом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в заключении, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы», — сказал он.

Европейская народная партия — крупнейшая национальная партия Евросоюза.

Изначально вместо Светланы Тихановской в президентских выборах должен был участвовать ее муж Сергей Тихановский, автор ютуб-канала «Страна для жизни». Однако в конце мая на него завели уголовное дело о насилии в отношении милиционера, которого блогер якобы толкнул на предвыборном пикете. Позже на него завели дело о воспрепятствовании организации выборов: на пикете по сбору подписей он сказал, что глава ЦИК Лидия Ермошина живет недалеко, и предложил «зайти к ней в гости». Она проходит по делу как потерпевшая.

Светлана Тихановская стала главной соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах. Через несколько дней после голосования она уехала в Литву. Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова рассказала, что ее вывезли белорусские власти.

Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа.

Фото на превью: соцсети