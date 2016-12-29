Дональд Трамп прокомментировал планы ввести новые санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов о том, стоит ли США вводить новые санкции против России из-за кибератак, заявил, что «нужно заняться собственной жизнью», сообщает Reuters.

«Я думаю, компьютеры очень сильно усложнили жизнь. Эпоха компьютеров создала (ситуацию), в которой никто не знает точно, что происходит», — добавил Трамп.

В ходе своей предвыборной кампании он отрицал утверждения о том, что за взломами компьютеров Демократической партии в США и публикацией украденных оттуда документов на WikiLeaks стояла Россия.

Ранее The Washington Post, CNN и Reuters сообщили о планах администрации президента Барака Обамы ввести санкции против России за кибератаки на американские организации и попытки повлиять на выборы в США.

По данным CNN, речь может идти о санкциях в отношении физических лиц, а также «скрытых мерах» против России.

Reuters узнало, что в качестве ответа в администрации Обамы обсуждали экономические санкции и публикацию компрометирующих сведений о российских чиновниках и олигархах, а также ограничения в отношении российских дипломатов в США.

Американский сенатор Линдси Грэм заявлял, что новые меры против России затронут лично президента Владимира Путина.

В российском МИД предупредили, что Россия ответит на «враждебные шаги» США в случае введения новых санкций. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что ограничения в отношении российских дипломатов «срикошетят» по представителям американских дипломатических учреждений в России.

Ранее ЦРУ представило доклад, в котором утверждается, что Россия повлияла на президентские выборы в США, взломав компьютеры Национального комитета Демократической партии и затем обнародовав компрометирующую информацию в отношении кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергли.