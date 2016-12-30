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США опубликовали доклад спецслужб о российских кибератаках
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Дональд Трамп прокомментировал новые санкции против России

Новости
02:47, 30 декабря
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Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о новых санкциях против России, заявил, что США должны двигаться дальше», но пообещал встретиться с представителями американской разведки, чтобы изучить ситуацию, сообщает The Associated Press.

«Для нашей страны настало время двигаться дальше, к более великим и лучшим вещам. Однако, в интересах нашей страны и ее великого народа, я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию об этой ситуации», — заявил он.

Накануне США ввели новые санкции против России, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы. Под санкции попали российские спецслужбы ГРУ и ФСБ. США также выдворили из страны 35 дипломатов и закрыли две дипломатические дачи России в Мэриленде и Нью-Йорке.

Накануне американский президент Барак Обама ввел санкции против нескольких российских организаций и физических лиц после обвинений в кибератаках и попытках повлиять на выборы в США. Под санкции, в частности, попали ГРУ и ФСБ. США также выдворили 35 российских дипломатов. В Кремле пообещали адекватный ответ на эти меры, а в МИД заявили, что ответные меры будут оглашены в пятницу, 30 декабря.

США также опубликовали доклад спецслужб о расследовании в отношении российских хакеров.

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