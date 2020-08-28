Дональд Трамп официально согласился выдвинуться в президенты США

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«Для меня честь заручиться вашей поддержкой. Я горжусь выдающимся прогрессом, которого мы вместе достигли за последние четыре невероятных года, и я полон уверенности, что в следующие четыре года мы построим для Америки светлое будущее», — заявил он, выступая перед членами партии у Белого дома.

От Демократической партии в выборах участвует Джо Байден.

В своем выступлении Трамп назвал грядущие выборы «самыми важными в истории США» и раскритиковал своего соперника и заявил, что в случае победы Байден разрушит экономику страны, введя карантин из-за коронавируса, а «Китай захватит Америку».

Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября.