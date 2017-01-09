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Актриса Мерил Стрип раскритиковала Дональда Трампа на вручении «Золотого глобуса»
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Трамп ответил на критику Мерил Стрип на церемонии «Золотой глобус»

Новости
11:29, 9 января
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не удивлен тому, что актриса Мерил Стрип выступила с критикой в его адрес на церемонии вручения премии «Золотой глобус», сообщает The New York Times. 

Reuters

Трамп заявил, что для него не стала «сюрпризом» критика «либеральных киношников». Он добавил, что не видел заявления Стрип на «Золотом глобусе», но назвал ее «любительницей Хиллари [Клинтон — соперницы Трампа на выборах президента США]».

Актеры и руководители киностудий в большинстве своем поддерживают демократов в США и заявляли о поддержке Клинтон, отмечает The New York Times.

9 января на вручении премии «Золотой глобус» Мерил Стрип выступила с речью, в которой раскритиковала Дональда Трампа за то, что он спародировал журналиста с инвалидностью Сержа Ковальски. «Это был момент, когда человек, желающий занять самое уважаемое место в стране, спародировал репортера с инвалидностью. Человек, который превосходит его в привилегиях, власти и возможности дать отпор», — сказала Стрип.

Актриса также раскритиковала избранного президента США за его отношение к мигрантам и желание ужеточить миграционные законы в США. 

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