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«Интерфакс» сообщил о столкновении самолета с автопогрузчиком в «Домодедове»
Самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в аэропорту «Домодедово», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел днем в субботу, 14 января. В результате столкновения никто не пострадал, однако у самолета был поврежден предкрылок.
«Пассажиры были эвакуированы. Воздушное судно заменено», — сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение схемы управлении воздушным судном на рулежной дорожке.
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