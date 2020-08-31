«Должно происходить уже само по себе». Помощник президента — о восстановлении экономики России

Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что восстановление российской экономики после кризиса из-за коронавируса должно происходить «само по себе» без финансовой помощи со стороны государства. Об этом он заявил на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

«Нужно ли здесь поддерживать? На самом деле, на этой фазе — уже в гораздо меньшей степени. Потому что сейчас задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те, которые соответствуют изменившейся структуре экономики», — сказал Орешкин.

Он добавил, что сейчас «важнее не поддерживать предприятия, а создавать условия для развития бизнеса».

«Восстановление одновременно будет означать, что какие-то компании вырастут в два раза, а какие-то закроются. Именно через такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики и повышение ее эффективности», — пояснил Орешкин.

По данным Минэкономразвития, российская экономика вернется к докризисным показателям в третьем квартале 2021 года.. Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2020 года сокращение составит 3,9% (вместо 5% в предыдущей версии прогноза), а реальные доходы россиян снизятся на 3% вместо 3,8%.