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«Коммерсантъ» узнал о долгах МВД в 700 млн рублей перед адвокатами

Новости
11:01, 24 декабря
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Долг министерства внутренних дел по выплатам адвокатам составляет 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление вице-президента Федеральной палаты адвокатов России (ФПАР) Андрея Сучкова.

По его словам, проблемы в выплатах адвокатам, которых МВД приглашали для работы с задержанными, не имеющими возможности оплатить работу государственных защитников, возникли летом 2016 года. Как подчеркнул Сучков, в результате задолженности МВД «сложилась предзабастовочная ситуация», а среди адвокатов участились отказы от работы на следственных мероприятиях.

При этом Сучков добавил, что положение пока не стало «массовым», но хронические задержки выплат адвокатам продолжаются с 2013 года.

В самом ведомстве «Коммерсанту» объяснили, что задержки в выплатах адвокатам связаны с сокращением бюджета МВД. Во время совещания руководства ФПАР, МВД и Минфина в среду, 21 декабря, силовое ведомство пообещало перечислить 40% долга перед адвокатами до конца 2016 года, а оставшуюся часть долга погасить в январе 2017 года.

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