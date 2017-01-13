Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154

Для этого была проведена ДНК-экспертиза.

В окружении Глинки сообщили, что ее похоронят в понедельник, 16 января, на Новодевичьем кладбище.

Елизавета Глинка погибла при крушении направлявшегося в Сирию Ту-154 Минобороны над Черным морем в конце декабря. Всего в самолете находились 92 человека, среди которых также были члены ансамбля имени Александрова, журналисты, чиновники и военные.

Целью поездки Глинки в Сирию была доставка медикаментов в университетский госпиталь в Латакии.

В начале декабря она получила премию за правозащитную и благотворительную работу. На церемонии вручения она заявила о предстоящей поездке в Сирию. «Мы (добровольцы) никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми. Потому что война — это ад на Земле», — отметила она.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что следователи исключили версию теракта на борту Ту-154. Основными версиями крушения на данный момент считают ошибку управления и технические неполадки.