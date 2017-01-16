Доктора Лизу посмертно наградили медалью Следственного комитета

Погибшую в катастрофе Ту-154 главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку посмертно наградили медалью Следственного комитета (СК) России «За чистоту помыслов и благородство дел». Об этом в фейсбуке сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

«За бесценный вклад в торжество Добра и Мира на земле Елизавета Глинка награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации „За чистоту помыслов и благородство дел“. Посмертно...» — написал Бастрыкин.

Прощание с Глинкой прошло 16 января в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

В этот же день в телецентре «Останкино» прошла панихида по погибшим при крушении самолета журналистам Первого канала и телеканала НТВ, а также похороны артистов Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова.

В конце декабря самолет Ту-154, летевшийв сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море. На борту самолета находились 92 человека, в том числе и Глинка. Все они погибли.

ФСБ называет четыре основные версии причины авиакатастрофы. Среди них — ошибка пилота, техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо. Расследование обстоятельств крушения самолета продолжается.