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В Москве началось прощанием с Доктором Лизой

Новости
10:03, 16 января
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В Москве началось прощание с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза), сообщает корреспондент Дождя.

Фотография: Илья Питалев / РИА-Новости

Прощание проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.

В понедельник, 16 января, в телецентре «Останкино» пройдет гражданская панихида по погибшим при крушении Ту-154 журналистам Первого канала и телеканала НТВ. Кроме того, сегодня состоятся похороны артистов Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова.

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Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека. 

ФСБ называет четыре основные версии причины авиакатастрофы, среди которых ошибка пилота, техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, назвал еще одной версией перегруз самолета.

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