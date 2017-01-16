В Москве началось прощанием с Доктором Лизой

В Москве началось прощание с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза), сообщает корреспондент Дождя.

Прощание проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Глинку похоронят на Новодевичьем кладбище.

В понедельник, 16 января, в телецентре «Останкино» пройдет гражданская панихида по погибшим при крушении Ту-154 журналистам Первого канала и телеканала НТВ. Кроме того, сегодня состоятся похороны артистов Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова.

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека.

ФСБ называет четыре основные версии причины авиакатастрофы, среди которых ошибка пилота, техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, назвал еще одной версией перегруз самолета.