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Федотов попросит Путина навсегда оставить Доктора Лизу в составе СПЧ

Новости
19:39, 26 декабря
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Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов попросит президента России Владимира Путина о том, чтобы Елизавету Глинку навсегда оставили в составе СПЧ, сообщает «Интерфакс».

Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ

«Я хочу, чтобы Елизавета Петровна, наш любимый Доктор Лиза, навсегда осталась в составе президентского совета по правам человека. Ее гибель была такой же трагической, как вся ее героическая жизнь. Она была настоящим героем, настоящим ангелом добра», — сказал Федотов.

Он добавил, что попросит президента не исключать ее из состава совета.

«Сегодня очень тяжелый день для всей нашей страны — день траура по жертвам страшной авиакатастрофы над Черным морем. Мы скорбим о наших воинах, об артистах знаменитого Александровского ансамбля песни и пляски, мы скорбим о журналистах, погибших на этом самолете. Но скажу честно, я больше всех скорблю о Докторе Лизе», — сказал он.

Елизавета Глинка находилась на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря над Черным морем. Она везла медикаменты в Сирию.

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Всего на борту находились 92 человека, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов и военнослужащие. По последним данным, нашли тела 13 человек. В Москве уже опознали одно из тел погибших, имя жертвы еще не назвали.

ФСБ рассматривает четыре основные версии авиакатастрофы: техническую неисправность, ошибку пилота, попадание посторонних предметов в двигатель и некачественное топливо ошибка пилота. В ведомстве сообщили, что теракт не считается приоритетной версией. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, назвал перегруз одной из версий авиакатастрофы Ту-154. 

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