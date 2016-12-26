Глава СПЧ допустил причисление к лику святых Доктора Лизы

Российская православная церковь (РПЦ) рано или поздно может рассмотреть возможность причисления к лику святых погибшей в катастрофе Ту-154 Елизаветы Глинки, которая известна как Доктор Лиза. Такое мнение вызвал глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов в разговоре с НСН .

«Я убежден, что в лице доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован, как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека. Потеряли человека, который нес миссию добродетели и совершенно не напрасно», — сказал Федотов.

В свою очередь протоиерей Всеволод Чаплин, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата, также допустил, что РПЦ может рассмотреть вопрос о канонизации Глинки. «Я не исключаю, что когда-то это произойдет. Конечно, должно пройти некоторое время, конечно, не все согласны с некоторыми высказываниями погибшей по политическим вопросам с тем вектором развития страны, который был сформулирован в последние 15-20 лет. Но это относится, скорее, к предыдущим периодам ее деятельности, и у людей могут быть разные мнения», — сказал протоиерей.

По словам Чаплина, Елизавета Глинка была «весьма и весьма достойным человеком». Протоиерей заявил, что в последние годы она совершила «множество добрых поступков», которые «были соединены с верой в Христа». «Я уверен, что многие будет ставить вопрос о канонизации, и он может быть в итоге поставлен перед священноначалием», — заключил он.

Ранее первый замминистра обороны Руслан Цаликов сообщил, что имя Елизаветы Глинки будет присвоено одному из медучреждений, которые находятся в подчинении ведомства. Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что принял решение присвоить имя Глинки Республиканской детской клинической больнице в Грозном.

Глава фонда «Справедливая помощь» была в числе 92 человек, находившихся на борту Ту-154, который утром 25 декабря разбился в Черном море. Самолет, на борту которого также находились артисты Ансамбля имени Александрова, девять журналистов федеральных телеканалов и журналисты федеральных каналов, летел из Москвы в Сирию и приземлился в Адлере для дозаправки. Через несколько минут после вылета в Латакию он исчез с экранов радаров, позднее обломки и несколько тел были найдены в море.