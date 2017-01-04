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В ЦРУ рассказали о посвященном только России докладе по кибератакам
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В ЦРУ рассказали о посвященном только России докладе по кибератакам

Новости
08:42, 4 января
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Доклад Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о кибератаках во время президентской кампании в США будет посвящен только действиям России. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телеканалу PBS.

Фото: Larry Downing / Reuters

«Мы знаем, что есть ряд стран, которые активны в цифровом пространстве и осуществляют деятельность в плане сбора информации и ее распространения. Но этот доклад сфокусирован на том, что сделала именно Россия в ходе выборов», — сказал Бреннан.

По его словам, доклад будет представлять из себя «подробный и всесторонний отчет» о том, что происходило во время президентской кампании и о «вовлеченности» России в этот процесс. Так, он подчеркнул, что в докладе будет рассмотрено, «что и как делала России, и откуда мы это знаем».

Директор ЦРУ добавил, что доклад находится на финальной стадии подготовки и будет представлен президенту США Бараку Обаме в ближайшие дни.

29 декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США. Под санкции попали шесть чловек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Из США также быди выдворены 35 российских дипломатов.

Кроме того, США обнародовали результаты расследования хакерских атак на американские организации во время избирательной кампании. Отмечается, что приведенные в нем данные являются результатом совместной работы Министерства внутренней безопасности и ФБР.

В документе упоминаются кибератаки на США летом 2015 года и весной 2016 года двумя группами российских спецслужб, которые ранее неоднократно взламывали компьютеры государственных учреждений, исследовательских центров и частных компаний по всему миру.

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