Доход богатейших жен чиновников и депутатов за год вырос до 5,8 млрд рублей

Доход десяти богатейших жен федеральных чиновников, глав госкомпаний и парламентариев в 2019 году суммарно составил 5,887 миллиарду рублей — это на два миллиарда (почти в полтора раза) больше, чем годом ранее. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на декларации.

Сергей Чемезов и Екатерина Игнатова. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Рейтинг возглавила жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова — она задекларировала 1,49 миллиарда рублей. В 2018 году она заработала 181 миллион рублей. В пресс-службе госкорпорации многократный рост ее дохода объяснили продажей недвижимости и доли в компании «Лаборатория Умного вождения».

В пятерку богатейших жен также попали супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга (1,38 миллиарда рублей), жены депутатов Госдумы, коммуниста Александра Некрасова и единоросса Дмитрия Саблина Елена Некрасова (676 миллионов) и Алла Саблина (629 миллионов), а также Людмила Воробьева — жена сенатора Юрия Воробьева и мать губернатора Московской области Андрея Воробьёва (535 миллионов). Ее доход за год увеличился в четыре раза.

Кроме них в рейтинг попали супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова, жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки (она замужем за директором по особым поручениям «Ростеха» Василием Бровко), супруга депутата от «Единой России» Сергея Петрова Ирина и Юлия Васильева, супруга сенатора от Ивановской области.