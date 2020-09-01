Дочь Рамзана Кадырова стала первым заместителем министра культуры Чечни

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«Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами. Желаю ей удачи и больших успехов на этом пути!» — написал он.

Кадыров отдельно отметил ее вклад в развитие Чеченской государственной филармонии.

Айшат Кадыровой 21 год. Она училась на экономическом факультете Чеченского государственного университета. Еще до окончания школы стала хафизом — человеком, который знает Коран наизусть. Также она возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова.

В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил ее медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» за вклад в развитие национальной культуры и искусства.

В феврале Кадыров, объясняя назначение своих родственников в правительство Чечни, заявил, что это связано с их родством с первым президентом республики Ахматом Кадыровым. «Вот люди говорят, что я назначаю своих родных и близких. На самом деле, даже если оглянуться в этом зале, будет видно, как мало моих родственников в правительстве и в администрации», — добавил он.

«Кавказ.Реалии» писали, что в этот момент в зале находились племянники Кадырова, его зятья, двоюродный брат, троюродный племянник, четвероюродный племянник, а также несколько представителей его рода и несколько односельчан.

Племянник Кадырова Хамзат возглавляет министерство по физической культуре и спорту, а другой его племянник Ибрагим Закриев — администрацию главы и правительства региона. Ранее место Закриева занимал его отец и зять Кадырова Сахаб Закриев. В декабре 2019 года его назначили на должность руководителя администрации Гудермесского района. Другой зять Кадырова Висхан Мацуев возглавляет управление по вопросам миграции республиканского МВД.

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