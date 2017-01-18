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ДНР и ЛНР назвали условия для переговоров с Савченко о ситуации в Донбассе

Новости
10:52, 18 января
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ДНР и ЛНР готовы к переговорам о решении конфликта в Донбассе с депутатом Украины Надеждой Савченко, однако для этого у нее должны быть соответствующие полномочия. Об этом сказали представители самопровозглашенных республик, сообщает «Интерфакс».

Накануне Савченко назвала единственным мирным способом решения конфликта в Донбассе решение Украины отказаться от Крыма и признать полуостров российским.

Полпред ЛНР Владислав Дейнего сказал, что такое заявление на фоне украинского политического контекста «дает повод предполагать наличие некой внутриэлитной игры в Киеве».

«Безусловно, некий диалог с Савченко возможен, но лишь в частном порядке. Сотрудничество же в вопросе урегулирования может начаться лишь в случае наделения ее соответствующими полномочиями, которыми пока она не обладает», — сказал он.

В правительстве ДНР также сказали, что у Савченко еще нет полномочий для таких переговоров и сейчас ее высказывания «носят частный характер».

«Безусловно, все зависит от внутренней ситуации на Украине, и исключать, что завтра она будет обладать достаточными полномочиями, нельзя. Тогда круг вопросов сотрудничества будет определяться пределами ее полномочий», — сообщили в правительстве.

В ближайшее время власти самопровозглашенной республики не планируют встречаться с Савченко. Однако такие встречи нельзя исключать. «Они могут произойти спонтанно», — сказал собеседник агентства.

В конце декабря Савченко встретилась с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Переговоры прошли в Минском формате при участии представителей России. Она назвала целью встречи попытку «усилить „минский формат“ и сделать его более действенным в ближайшее время».

Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, по итогам которого, по официальным данным, за присоединение полуострова проголосовали более 90% жителей. Украина и ООН не признают итоги голосования.

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