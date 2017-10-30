Прямой эфир
57,92
67,28
60,12
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

Менее 50% россиян выступили за поддержку Москвой ДНР и ЛНР

30 октября, 07:43
7 941 0

Менее половины россиян — 41% — считают, что Москва должна поддерживать Донецкую и Луганскую народные республики в украинском конфликте, следует из проведенного в сентябре опроса «Левада-центра». Его результаты приводит РБК.

Шесть процентов респондентов считают, что России в конфликте нужно поддерживать Украину, а, согласно мнению еще 37%, Москва не должна принимать в конфликте чью-либо сторону. По словам социолога Левада-центра Степана Гончарова, 41% выступающих за поддержку ДНР и ЛНР — это «довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли». Он отмечает, что интерес к теме Украины сейчас — значительно ниже, чем в 2014–2015 годах», — рассуждает эксперт.

Управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров считает, что результаты опроса «вполне логичны и отражают реальную картину». «При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса», — сказал он РБК.

Число россиян, выступающих за объединение России и Украины, с мая до сентября выросло с 9 до 11%. При этом 49% опрошенных высказались в поддержку открытых границ между странами. Введение визового режима поддержали 34% опрошенных.

84% респондентов высказались в поддержку присоединения Крыма к России. В прошлом сентябре этот показатель составлял 83%, а в марте 2014 года — 88%. 63% участников опроса считают, что присоединение полуострова принесло больше пользы, чем вреда. Опрос проводился 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов.

Здесь и сейчас. Вечернее шоу.
«Только экстремалы могут поехать туда сейчас»: Иосиф Кобзон о том, каким будет туристический кластер в ДНР и ЛНР
16 мая
7 031

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Также по теме
Бремя новостей

Лобков постоял за Собчак, Путин стал трансгуманистом, на сирийскую войну уезжают целыми селами, а на звонок по «03» отвечают уборщицы
21 октября 76681
Бремя новостей

«Мои друзья поехали туда по глупости, а приехали оттуда уже сухариками»: откровения родных и близких российских наемников в Сирии
21 октября 37140
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2