Менее 50% россиян выступили за поддержку Москвой ДНР и ЛНР

Менее половины россиян — 41% — считают, что Москва должна поддерживать Донецкую и Луганскую народные республики в украинском конфликте, следует из проведенного в сентябре опроса «Левада-центра». Его результаты приводит РБК.

Шесть процентов респондентов считают, что России в конфликте нужно поддерживать Украину, а, согласно мнению еще 37%, Москва не должна принимать в конфликте чью-либо сторону. По словам социолога Левада-центра Степана Гончарова, 41% выступающих за поддержку ДНР и ЛНР — это «довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли». Он отмечает, что интерес к теме Украины сейчас — значительно ниже, чем в 2014–2015 годах», — рассуждает эксперт.

Управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров считает, что результаты опроса «вполне логичны и отражают реальную картину». «При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса», — сказал он РБК.

Число россиян, выступающих за объединение России и Украины, с мая до сентября выросло с 9 до 11%. При этом 49% опрошенных высказались в поддержку открытых границ между странами. Введение визового режима поддержали 34% опрошенных.

84% респондентов высказались в поддержку присоединения Крыма к России. В прошлом сентябре этот показатель составлял 83%, а в марте 2014 года — 88%. 63% участников опроса считают, что присоединение полуострова принесло больше пользы, чем вреда. Опрос проводился 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов.