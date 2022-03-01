Дмитрия Волкострелова уволили с поста худрука Центра им. Мейерхольда. Он написал антивоенный пост в соцсетях центра

Театрального режиссера Дмитрия Волкострелова уволили с поста художественного руководителя московского государственного театрально-культурного Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя учреждения.

Дмитрий Волкострелов. Фото: Агентство «Москва»

По его словам, нового худрука ЦИМ должны назвать 2 марта. Сам Волкострелов сказал РИА Новости, что причину увольнения ему не объяснили.

Волкострелов уточнил «Медузе»*, что накануне он ходил в департамент культуры Москвы, где рассказал, что является автором поста против войны, который был опубликован в соцсетях ЦИМа. По словам Волкострелова, после этого ему позвонили из департамента, назначили встречу на 1 марта и сообщили об увольнении.

«Предложили написать увольнение по собственному желанию, объяснили это так: нужно хорошо расстаться, чтобы оставить возможность когда-нибудь продолжить отношения. Я отказался писать это заявление. Мне сказали: хорошо, конечно, вот, ознакомьтесь с приказом об увольнении. Официально меня уволили без объяснения причин», — рассказал режиссер.

24 февраля на страницах ЦИМа в фейсбуке, инстаграме и во «ВКонтакте» появилось сообщение с призывом остановить военную операцию России в Украине. «В миссии Центра им. Мейерхольда есть такие слова — „Наш принцип — уважение к человеку и равенство людей вне зависимости от пола, гендерной и национальной идентичности, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации, физических и ментальных особенностей, внешнего вида, достатка“. События, которые сейчас происходят, вступают в трагическое противоречие с нашей миссией, с работой, которая осуществляется в ЦИМе, с командой ЦИМа и нашими резидентами», — говорится в посте.

Дмитрий Волкострелов — создатель и руководитель петербургского независимого театра post. Он возглавлял ЦИМ с января 2020 года.

*Минюст внес «Медуза» в реестр СМИ-«иноагентов»