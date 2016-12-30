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Для задержания напавших на сотрудников Росгвардии в Новой Москве поднят гарнизон полиции
Для розыска напавших на полицейских в Новой Москве введен план «Вулкан» и поднят гарнизон полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
На место происшествия выехали руководители столичной полиции.
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах отмечает, что один из нападавших задержан.
Ранее сообщалось о нападении на сотрудников Росгвардии в поселении Роговское. По ним был «открыт огонь из неустановленного оружия».
По данным РИА Новости, один из сотрудников погиб, а второй был ранен.
На полицейских, по предварительным данным, напали пять-семь человек. Они пытались отобрать у них оружие. Источник РИА Новости сообщил, что «преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами».
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