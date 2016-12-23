Путин опроверг применение пыток к «крымским диверсантам»

Президент Владимир Путин опроверг применение пыток к задержанным в Крыму «диверсантам». Об этом он заявил во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет Дождь.

«Никто их («диверсантов» — Дождь) не пытал и не бил. То, что они дают признательные показания, легко проверить. Они дают полный расклад, не только фамилии-имена и установочные данные, но и номера своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых служат, задания, которые они получали, адреса и явки на территории России, в том числе и в Крыму. Они все выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждает другое. Надо это все прекратить. Если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы», — заявил Путин.

О задержании нескольких человек, которые, как сообщили в ФСБ, являются кадровыми сотрудниками военной разведки Украины, стало известно в августе 2016 года и в ноябре 2016 года. Россия обвинила их в подготовке диверсии на территории Крыма. Киев отрицает причастность задержанных к ГРУ Минобороны Украины.

О пытках арестованных по делу «крымских диверсантов» в начале декабря сообщал адвокат одного из задержанных. Он направил соответствующее заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.