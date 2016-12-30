«Интерфакс» рассказал о проблемах с вылетом из США у выдворяемых российских дипломатов

Российские дипломаты, которых власти США высылают из своей страны в рамках веденных санкций против России, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию, сообщил информированный источник «Интерфакса».

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал источник.

Он добавил, что дипломатам нужно будет добраться из Вашингтона в Нью-Йорк, где будет больше возможностей купить билет на рейс в Москву. По словам источника, дипломаты рискуют провести новогоднюю ночь в самолете.

29 декабря власти США ввели против России санкции по обвинениям во вмешательство в выборы американского президента путем массовых хакерских атак.

Под санкции попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США также заявили о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух загородных резиденций российского посольства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва даст Вашингтону «адекватный ответ». Телеканал CNN позднее рассказал, что в качестве одной из ответных мер российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве и закрыть дом отдыха американского посольства в Москве в Сосновом Бору.