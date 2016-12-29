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Reuters сообщило о выдворении из США 35 российских дипломатов

Новости
22:20, 29 декабря
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США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Дипломатам дали 72 часа для того, чтобы покинуть страну.

«Эти действия были предприняты в ответ на притеснения Россией американских дипломатов», — сказал собеседник агентства. Позже эту информацию подтвердил Госдепармент США.

Также были закрыты два российских дипломатических жилкомплекса в Мэриленде и Нью-Йорке. 

По данным Sky News, дипломатов высылают из Вашингтона и Сан-Франциско.

Ранее 29 декабря США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть человек и пять ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). 

Кремль отверг обвинения и назвал сообщения о причастности Путина к вмешательству в президентские выборы в США «смешной чушью». 

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