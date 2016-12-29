Reuters сообщило о выдворении из США 35 российских дипломатов

США высылают из страны 35 российских дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Дипломатам дали 72 часа для того, чтобы покинуть страну.

«Эти действия были предприняты в ответ на притеснения Россией американских дипломатов», — сказал собеседник агентства. Позже эту информацию подтвердил Госдепармент США.

Также были закрыты два российских дипломатических жилкомплекса в Мэриленде и Нью-Йорке.

По данным Sky News, дипломатов высылают из Вашингтона и Сан-Франциско.

Ранее 29 декабря США ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. Под санкции попали шесть человек и пять ведомств, в том числе Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Кремль отверг обвинения и назвал сообщения о причастности Путина к вмешательству в президентские выборы в США «смешной чушью».