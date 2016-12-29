«Динамо» выкупило 75% акций футбольного клуба у ВТБ за один рубль

Всероссийское спортивно-физкультурное общество (ВФСО) «Динамо» приняло предложение банка ВТБ купить у него 74,99% акций футбольного клуба «Динамо» за один рубль. Об этом сообщается на сайте общества.

Акции были проданы при условии подписания трехлетнего спонсорского договора между ВТБ и ВФСО. Договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74,99% акций одноименного футбольного клуба. Сейчас общество владеет 25% акций клуба, по итогам сделки доля составит 99,99%.

О намерении ВТБ продать акции клуба «Ведомости» сообщили в начале декабря. При этом председатель ВФСО Владимир Стржалковский тогда отметил, что центральный совет не готов стать владельцем клуба. По его словам, ни одна футбольная команда не существует сегодня без спонсоров.

ВТБ получил контрольный пакет акций «Динамо» в 2009 году. За 2013-2015 годы банк потратил на поддержку клуба более 260 миллионов евро. При этом дефицит «Динамо-Москва» за три года оказался выше 307 миллионов евро. В 2016 году ВТБ сократил спонсорскую поддержку клубу в два раза — до 2,25 миллиарда рублей, и тот оказался на грани банкротства.