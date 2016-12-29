Прямой эфир
60,39
63,09
57,10
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Путин согласился сократить российскую группировку в Сирии
Путин объявил о прекращении огня и начале мирных переговоров в Сирии
Комиссия по крушению Ту-154 отчиталась о первых итогах расследования
Минобороны сообщило об указывающей на «особую ситуацию» фразе в радиообмене с Ту-154
Клименко допустил отключение России от «мирового интернета»

«Динамо» выкупило 75% акций футбольного клуба у ВТБ за один рубль

Новости
15:11, 29 декабря
57
0
Поделиться

Всероссийское спортивно-физкультурное общество (ВФСО) «Динамо» приняло предложение банка ВТБ купить у него 74,99% акций футбольного клуба «Динамо» за один рубль. Об этом сообщается на сайте общества. 

Акции были проданы при условии подписания трехлетнего спонсорского договора между ВТБ и ВФСО. Договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74,99% акций одноименного футбольного клуба. Сейчас общество владеет 25% акций клуба, по итогам сделки доля составит 99,99%.

О намерении ВТБ продать акции клуба «Ведомости» сообщили в начале декабря. При этом председатель ВФСО Владимир Стржалковский тогда отметил, что центральный совет не готов стать владельцем клуба. По его словам, ни одна футбольная команда не существует сегодня без спонсоров. 

ВТБ получил контрольный пакет акций «Динамо» в 2009 году. За 2013-2015 годы банк потратил на поддержку клуба более 260 миллионов евро. При этом дефицит «Динамо-Москва» за три года оказался выше 307 миллионов евро. В 2016 году ВТБ сократил спонсорскую поддержку клубу в два раза — до 2,25 миллиарда рублей, и тот оказался на грани банкротства.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2