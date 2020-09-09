Die Zeit: Алексея Навального отравили новым видом «Новичка»

Алексея Навального отравили новым типом нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на анализы, проведенные Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии.

Новый яд должен работать медленнее, чем ранее известные его виды. Германия подозревает, что один из сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, или специально направленный агент спецслужб обрызгал ядом чай или чашку, из которой он пил.

По версии Берлина, силовики полагали, что политик погибнет на борту самолета. То, что он остался жив, Германия связывает с быстрой реакцией пилота, совершившего экстренную посадку, и омских врачей, которые экстренно ввели Навальному атропин.

Немецкие специалисты считают, что операцию с таким ядом могут провести только спецслужбы. Само существование нового вида «Новичка» исключает возможность того, что, например, «российский олигарх нанес удар в одиночку», поясняет газета, поскольку создание этого яда требует наличия специальной лаборатории. Немецкие службы также считают немыслимым, чтобы на территории России действовала иностранная спецслужба — на глазах у ФСБ.

20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Пилот совершил экстренную посадку в Омске, и политика госпитализировали в местную больницу.

Участники консилиума врачей, участвовавших в лечении Навального, рассказали «Медузе», что у него с самого начала заподозрили отравление, поэтому ему ввели первую дозу атропина еще в машине скорой помощи. Главный врач больницы Александр Сабаев отрицал, что у Навального подозревают отравление. По его словам, токсикологические анализы также не выявили следы какого-либо яда.

Через несколько дней политика перевезли в немецкую больницу «Шарите». Немецкие военные токсикологи нашли в его организме следы «Новичка», который относится в боевому химическому оружию.