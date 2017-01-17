Похищенную в Оренбурге девочку нашли живой на городской свалке

Похищенную в Оренбурге 12-летнию Анастасию Дьякову нашли живой в районе городской свалки. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области.

По подозрению в похищении девочки задержали 29-летнего жителя Пермского края. Он подтвердил свою причастность к похищению Дьяковой.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства преступления.

Ранее следственное управление заявило о похищении девочки 17 января в 15:00. Неизвестные применили насилие, против воли ребенка посадили ее в автомобиль Лада-Гранта и увезли в неизвестном направлении.