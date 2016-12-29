Прямой эфир
60,66
63,36
57,15
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Путин согласился сократить российскую группировку в Сирии
Путин объявил о прекращении огня и начале мирных переговоров в Сирии
Минобороны сообщило об указывающей на «особую ситуацию» фразе в радиообмене с Ту-154
Клименко допустил отключение России от «мирового интернета»

Daily Mail назвала Дэвида Кэмерона претендентом на пост генсека НАТО

Новости
16:49, 29 декабря
46
0
Поделиться

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считается одним из главных претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на неназванного чиновника.

Источник издания считает, что вероятность назначения на этот пост Кэмерона высока, если премьер Британии Тереза Мэй решит его выдвинуть. Нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в 2018 или 2019 году.

Друзья Кэмерона отмечают, что для Британии важно получить эту должность в альянсе, если она хочет «играть более важную роль в безопасности Европы». Источник Daily Mail в НАТО сказал, что Британия занимает сильную позицию и является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане после США.

Источник близкий к Кэмерону сказал изданию, что считает его подходящим на эту роль, но сомневается, что бывший премьер Британии захочет занять этот пост.

В июле Кэмерон покинул пост премьер-министра Великобритании. Он заявил о своей отставке после того, как большинство британцев в ходе референдума заявили о своем желании отделиться от Евросоюза.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2